Автовиробник з Піднебесної вже давно планує експансію в Європу та США і навіть створив для цього преміальний суббренд Exeed. Однак через політику адміністрації Трампа у відношенні імпортних автомобілів, особливо з Китаю, протягом трьох років Chery не вдавалось реалізувати свої плани. Допоміг один підприємливий американець.

Марка Exeed спочатку була запущена в Китаї, як преміальний суббренд Chery. Восени 2017 року виробник презентував кросовер Exeed TXL на Франкфуртському автосалоні, оголосивши плани про вихід на європейський ринок. Тоді ж повідомили і про наміри вийти з ним на ринок США. Одна біда – китайським автомобілям шлях до Північної Америки закритий.

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Для того, щоб обійти заборону, компанія Chery уклала угоду з американською фірмою HAAH Automotive Holdings. Остання відома тим, що вже активно співпрацює з іншим китайським автобрендом – Zotye. Керівник HAAH Дюк Хейл та віце-президент Chery Рей Берзінскі оголосили про народження на американському ринку нової марки Vantas, під якою у США розраховують продавати вже знайомі Exeed TXL. При цьому, обов’язковою умовою для її функціонування є локальне виробництво. Скоріш за все, мова йде про крупновузлове SKD-складання з китайських машинокомплектів.

Фото: Vantas TXL / Motor Trend

“Ми раді засвідчити створення і запуск нової американської марки Vantas. Я не сумніваюся, що Vantas принесе споживачам в Північній Америці незабутні враження”, – сказав Рей Берзінскі. Він також зазначив, що новий бренд позиціонуватиме себе, як преміальний “з чудовими безпекою, якістю і надійністю”. Продавати автомобілі Vantas планують у США та Канаді через могутню дилерську мережу HAAH (марки Mazda, Nissan, Volvo, Toyota і Hyundai), а також онлайн.

Фото: оригінальний Exeed TXL / Chery

Подробиці про кросовер для США поки не розголошуються, однак китайський Exeed TXL оснащується бензиновим турбомотором 1.6 TGDI потужністю у 197 к.с. та семиступінчатим “роботом” Getrag з двома зчепленнями. Не виключено, що експортний варіант обладнають чимось потужнішим. У Китаї TXL коштує від 135 900 до 175 900 юанів – або 19,5-25 тисяч доларів за поточним курсом.

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