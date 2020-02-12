Автопроизводитель из Поднебесной уже давно планирует экспансию в Европу и США и даже создал для этого премиальный суббренд Exeed. Однако из-за политики администрации Трампа в отношении импортных автомобилей, особенно из Китая, в течение трех лет Chery не удавалось реализовать свои планы. Помог один предприимчивый американец.

Марка Exeed сначала была запущена в Китае, как премиальный суббренд Chery. Осенью 2017 года производитель представил кроссовер Exeed TXL на Франкфуртском автосалоне, объявив планы о выходе на европейский рынок. Тогда же сообщили и о намерениях выйти с ним на рынок США. Одна беда – китайским автомобилям путь в Северную Америку закрыт.

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Для того, чтобы обойти запрет, компания Chery заключила соглашение с американской фирмой HAAH Automotive Holdings. Последняя известна тем, что уже активно сотрудничает с другим китайским автобрендом – Zotye. Руководитель HAAH Дюк Хейл и вице-президент Chery Рэй Берзински объявили о рождении на американском рынке новой марки Vantas, под которой в США рассчитывают продавать уже знакомые Exeed TXL. При этом, обязательным условием для ее функционирования является локальное производство. Скорее всего, речь идет о крупноузловой SKD-сборке из китайских машинокомплектов.

Фото: Vantas TXL / Motor Trend

"Мы рады подтвердить создание и запуск новой американской марки Vantas. Я не сомневаюсь, что Vantas принесет потребителям в Северной Америке незабываемые впечатления", – сказал Рэй Берзински. Он также отметил, что новый бренд будет позиционировать себя, как премиальный "с прекрасной безопасностью, качеством и надежностью". Продавать автомобили Vantas планируют в США и Канаде через мощную дилерскую сеть HAAH (марки Mazda, Nissan, Volvo, Toyota и Hyundai), а также онлайн.

Фото: оригинальный Exeed TXL / Chery

Подробности о кроссовере для США пока не разглашаются, однако китайский Exeed TXL оснащается бензиновым турбомотором 1.6 TGDI мощностью в 197 л.с. и семиступенчатым “роботом” Getrag с двумя сцеплениями. Не исключено, что экспортный вариант оборудуют чем-то мощнее. В Китае TXL стоит от 135 900 до 175 900 юаней – или 19,5-25 тысяч долларов по текущему курсу.

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