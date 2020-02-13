"Народний" Porsche буде реінкарнацією моделі з індексом 914, котра випускалась у 1970-х, спільно з Volkswagen.

Шеф-дизайнер Porsche Майкл Мауер розповів британському виданню Autocar, що німецький автовиробник “постійно дискутує” з приводу появи в лінійці марки дешевого і технічно простого спорткара початкового рівня – такого, яким свого часу був Porsche 914.

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В офіційному інтерв'ю, розміщеному на веб-сайті Newsroom, Porsche детально розповів про історію та дизайн 914, випущеного в 1969 році, визнавши його наступником знакових 550 Spyder та описавши його як "типовий Porsche" з точки зору інженерії.

Мауер, який нещодавно відмовився від обов'язків керівника дизайну Volkswagen Group, щоб зосередитись на проектах Porsche, натякнув, що остання розглядає дві альтернативи для ідеологічного спадкоємця 914.

Фото: Porsche 914 / Porsche

Перший варіант – описується, як “автомобіль, в якому майже немає електрики, все механічне, просте”. Другий, за словами дизайнера – “автомобіль для цільової групи людей, які сьогодні обирають Audi TT RS або Golf R32s”.

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