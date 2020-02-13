"Народный" Porsche будет реинкарнацией модели с индексом 914, которая выпускалась в 1970-х, совместно с Volkswagen.

Шеф-дизайнер Porsche Майкл Мауэр рассказал британскому изданию Autocar, что немецкий автопроизводитель "постоянно дискутирует" по поводу появления в линейке марки дешевого и технически простого спорткара начального уровня – такого, каким в свое время был Porsche 914.

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В официальном интервью, размещенном на веб-сайте Newsroom, Porsche подробно рассказал об истории и дизайн 914, выпущенного в 1969 году, признав его преемником знаковых 550 Spyder и описав его как "типичный Porsche" с точки зрения инженерии.

Мауэр, который недавно отказался от обязанностей руководителя дизайна Volkswagen Group, чтобы сосредоточиться на проектах Porsche, намекнул, что последняя рассматривает две альтернативы для идеологического наследника 914.

Фото: Porsche 914 / Porsche

Первый вариант – описывается как "автомобиль, в котором почти нет электричества, все механическое, простое". Второй, по словам дизайнера - "автомобиль для целевой группы людей, которые сегодня выбирают Audi TT RS или Golf R32s".

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