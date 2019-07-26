На дороге укладывают последний слой покрытия, однако сделают это только при отсутствии дождя.

26 июля на просп. Палладина между улицами Рабочей и Ефремова дорожники будут вкладывать верхний слой покрытия. Работы будут выполнять только при сухой погоде.

Работы обещают выполнить до конца суток. Если асфальтирование состоится (то есть погода не подведет) – это будет последнее ограничение движения на ул. Палладина из-за капитального ремонта.

Напомним, что этот проспект уже перекрывали для ремонтных работ.