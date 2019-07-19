В пятницу вечером на просп. Палладина будет ограничено движение в связи с ремонтными работами.

"Мы начинаем финальные работы на просп. Палладина. В частности, будем вкладывать верхний слой асфальта. Он будет из прочного "ЩМА" (именно такой асфальт используют на взлетно-посадочных полосах)", пишут на официальной странице департамену транспортной инфраструктуры КГГА.

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"С 9:00 19 июля до 9:00 21 июля будет частично ограничено движение на участке между бульв. Вернадского и ул. Ефремова и развязкой на ул. Палладина и просп. Победы. Мы постараемся выполнить работы как можно быстрее", сказано в сообщении.

"Асфальтирование перекрестка с бульв. Вернадского и ул. Ефремова планируем выполнять ночью. Ведь во время этих работ выезд на просп. Палладина временно будет перекрыт. По возможности корректируйте маршруты. Также с изменениями будут курсировать троллейбусные маршруты №7 и №39", сообщают чиновники.