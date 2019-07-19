У п’ятницю ввечері на просп. Палладіна буде обмежено рух в зв’язку з ремонтними роботами.

"Ми розпочинаємо фінальні роботи на просп. Палладіна. Зокрема, вкладатимемо верхній шар асфальту. Він буде з міцного "ЩМА" (саме такий асфальт використовують на злітно-посадкових смугах)", пишуть на офіційній сторінці департамену транспортної інфраструктури КМДА.

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"З 9:00 19 липня до 9:00 21 липня буде частково обмежено рух на ділянці між бульв. Вернадського і вул. Єфремова та розв’язкою на просп. Палладіна і просп. Перемоги. Ми намагатимемось роботи виконати якнайшвидше", – сказано в повідомленні.

"Асфальтування перехрестя з бульв. Вернадського і вул. Єфремова плануємо виконувати вночі. Адже під час цих робіт виїзд на просп. Палладіна тимчасово буде перекрито. За можливості коригуйте маршрути. Також зі змінами курсуватимуть тролейбусні маршрути №7 та №39", повідомляють чиновники.