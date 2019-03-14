Госслужащему в Египте нужно примерно 10 годовых зарплат, чтобы приобрести новый автомобиль.

С начала года в Египте наблюдается снижение цен на автомобили с ДВС, однако показатели продаж упали на 46 процентов. Кампания под лозунгом Let it rust призывает местных жителей не покупать новые машины, пока цены не будут снижены до приемлемого уровня.

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Бойкот призван побудить местных импортеров и дилеров снизить стоимость машин. Так, по информации издания Аutoblog, автомобили популярных моделей в Египте стоят от 200 до 350 тысяч фунтов (11,5-20 тысяч долларов США), тогда как месячная зарплата госслужащего составляет всего 3000 фунтов. Ничего не напоминает? При этом в стране проживает более 98 миллионов человек, поэтому Египет теоретически мог бы стать огромным рынком для "бюджетных" моделей машин.

Бойкот начался 1 января, когда правительство страны отменило пошлину на новые машины европейского производства. Ожидалось, что это сделает новые автомобили значительно более доступными для населения, однако цены, хотя и снизились, все еще остаются высокими. Сторонники движения говорят, что продавцы искусственно подняли цены после того, как курс египетского фунта по отношению к доллару упал в 2016 году.

"Да, цены начали снижаться, однако до сих пор они не являются удовлетворительными для граждан Египта", – говорит лидер движения Let it rust Мохаммед Реди.

Аutoblog приводит данные о том, что отдельные дилеры в Каире снизили цены на пассажирские легковые авто на 20-40 тысяч фунтов с начала года, а на автомобили представительского класса – на 100-150 тысяч.

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