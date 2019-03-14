Держслужбовцю у Єгипті потрібно приблизно 10 річних зарплат, аби придбати новий автомобіль.

З початку року у Єгипті спостерігається зниження цін на автомобілі з ДВЗ, однак показники продаж впали на 46 відсотків. Кампанія під гаслом Let it rust закликає місцевих жителів не купувати нові машини, допоки ціни не будуть знижені до прийнятного рівня.

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Бойкот покликаний спонукати місцевих імпортерів і дилерів знизити вартість машин. Так, за інформацією видання Аutoblog, автомобілі популярних моделей у Єгипті коштують від 200 до 350 тисяч фунтів (11,5-20 тисяч доларів США), тоді як місячна зарплатня держслужбовця становить усього 3000 фунтів. Нічого не нагадує? При цьому у країні мешкає більше 98 мільйонів жителів, тож Єгипет теоретично міг би стати величезним ринком для “бюджетних” моделей машин.

Бойкот почався 1-го січня, коли уряд країни скасував мито на нові машини європейського виробництва. Очікувалось, що це зробить нові автомобілі значно доступнішими для населення, однак ціни, хоча й знизились, усе ще залишаються високими. Прибічники руху кажуть, що продавці штучно підняли ціни після того, як курс єгипетського фунта відносно долара впав у 2016 році.

“Так, ціни почали знижуватись, однак до цього часу вони не є задовільними для громадян Єгипту”, – каже лідер руху Let it rust Мохаммед Реді.

Аutoblog наводить дані про те, що окремі дилери у Каїрі знизили ціни на пасажирські легкові авто на 20-40 тисяч фунтів з початку року, а на автомобілі представницького класу – на 100-150 тисяч.

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