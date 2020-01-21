Собрание погибшего актера, проданное на аукционе, включало 21 автомобиль.

Пятерка белоснежных баварских спорткаров BMW M3 Lightweight была выставлена на торги Barrett-jackson's Scottsdale Auction. Коллекционные автомобили из наследия Пола Уокера нашли нового владельца.

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Все BMW M3 Lightweight выпущены в 1995 году, они входят в ограниченную серию 120-126 экземпляров и имеют окрас кузова Alpine White III с дополнительной графикой или без нее. Самый дорогой из Уокерових “бимеров”, с пробегом 7402 км, ушел с молотка за 350 тысяч долларов. Еще один “завесил” на 235 тысяч долларов, за третий выручили 220 тысяч, а два последних продали по 200 тысяч долларов за каждый.

Фото: BMW M3 Lightweight из коллекции Пола Уокера / Carscoops

Под капотом M3 Lightweight расположен 3-литровый шестицилиндровый атмосферник, производительность которого составляет 240 к. С. и 305 Нм. Он работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач, с приводом на задние колеса. Каждый из пяти проданных автомобилей из коллекции Пола Уокера был в прекрасном состоянии, как внутри, так и снаружи.

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