Зібрання загиблого актора, продане на аукціоні, включало 21 автомобіль і мотоцикл.

П’ятірка білосніжних баварських спорткарів BMW M3 Lightweight була виставлена на торги Barrett-Jackson’s Scottsdale Auction. Колекційні автомобілі зі спадщини Пола Уокера знайшли нового власника.

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Усі BMW M3 Lightweight випущені в 1995 році, вони входять до обмеженої 120-126 екземплярами та мають забарвлення кузову Alpine White III з додатковою графікою або без неї. Найдорожчий з Уокерових “бімерів”, з пробігом 7402 км, пішов з молотка за 350 тисяч доларів. Ще один “заважив” на 235 тисяч доларів, за третій виручили 220 тисяч, а два останніх продали по 200 тисяч доларів за кожен.

Фото: BMW M3 Lightweight з колекції Пола Уокера / Carscoops

Під капотом M3 Lightweight розташований 3-літровий шестициліндровий атмосферник, продуктивність якого становить 240 к.с. та 305 Нм. Він працює в парі з п’ятиступінчастою механічною коробкою передач, з приводом на задні колеса. Кожен з п'яти проданих автомобілів з колекції Пола Уокера був у чудовому стані, як всередині, так і зовні.

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