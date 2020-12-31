Переделка Skoda Fabia на электромобиль обошлась в 700 000 евро. Но сможет ли она соревноваться с традиционными раллийными болидами если в ней всего 170 л.с.?

Австрийская компания Kreisel Electric, которая специализируется на переработке традиционных машин на электромобили, перевела хэтчбек Skoda Fabia на электротягу. На реализацию проекта было потрачено колоссальные 700 000 евро.

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Как пишет Auto.cz, столь высокая цена объясняется тем, что это не гражданский, а гоночный автомобиль: он предназначен для участия в чемпионатах Австрии по ралли. Изначально электрическая "Фабия" должна была появиться в сезоне 2021 года в качестве испытанной машины, однако уже в следующем году она выйдет на треки как полноценный участник.

Внешне электрическая "Фабия" не отличается от нормальной. Машина получила название Fabia RE-X1. За основу специалисты Kreisel Electric взяли Skoda Fabia R5, которой полностью заменили "начинку". "Весь кузов – это та Фабия, которую мы знаем. Но внутри все полностью переделано", – пояснили в фирме.

У машины два мотора общей мощностью 170 сил, а вот какая батарея – неизвестно. По словам создателей, два прототипа RE-X1 уже готовы к участию в январских соревнованиях. Технические подробности относительно новог ралли-кара остаются загадкой, известно лишь, что за его движение отвечают два электродвигателя (на передней и задней оси) мощностью 170 л.с.

Динамические показатели пока также неизвестны. Если электрическую Fabia возьмут "на вооружение" в гоночных соревнованиях, за руль одного из хэтчбеков сядет чемпион Австрии Раймунд Баумшлагер.