На украинском сайте по продаже подержанных авто появилось объявление о продаже весьма необычного "Запорожца". Следует уточнить, что данный "Запорожец" не является серийной моделью, а представляет собой гибрид ЗАЗа, ВАЗа и УАЗа.

Даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять, что перед нами вездеход. Шасси для своего автомобиля украинский умелец позаимствовал у УАЗа, а кабину взял от “Запорожца”, но сильно ее видоизменив.

Читайте также: За месяц ЗАЗ сделал один автомобиль

Наличие лебедки и высокий клиренс позволяют автомобилю передвигаться в условиях серьезного бездорожья. Под капотом установлен “жигулевский” бензиновый двигатель, который работает в паре с четырехступенчатой “механикой”. Двигатель расположен впереди. Пробег автомобиля 100 тысяч километров.

В профиль этот “зверь” больше походит на пикап, так как мастер укоротил салон, оставив только передние сидения, зато места для водителя и пассажира предостаточно. На задней подножке можно даже перевозить мотоцикл.

Самое главное, данное транспортное средство поставлено на учет в МРЭО и имеет украинские номера. Владелец за своего железного коня просит всего 2000 долларов.