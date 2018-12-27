На українському сайті з продажу вживаних авто з'явилося оголошення про продаж досить незвичайного "Запорожця". Слід уточнити, що цей "Запорожець" не є серійною моделлю, а являє собою гібрид ЗАЗу, ВАЗу і УАЗу.

Навіть короткого погляду достатньо, щоб зрозуміти, що перед нами всюдихід. Шасі для свого автомобіля український майстер запозичив в УАЗа, а кабіну взяв від "Запорожця", але сильно її видозмінивши.

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Наявність лебідки і високий кліренс дозволяють автомобілю пересуватися в умовах серйозного бездоріжжя. Під капотом встановлений "жигулівський" бензиновий двигун, який працює в парі з чотириступінчастою "механікою". Двигун розташований попереду. Пробіг автомобіля 100 тисяч кілометрів.



У профіль цей "звір" більше схожий на пікап, так як майстер вкоротив салон, залишивши тільки передні сидіння, зате місця для водія і пасажира предостатньо. На задній підніжці можна навіть перевозити мотоцикл.

Найголовніше, даний транспортний засіб поставлено на облік в МРЕВ і він має українські номери. Власник за свого залізного коня просить всього 2000 доларів.