Про це йдеться у звіті асоціації "Укравтопром".

Запорізький автомобільний завод, який зараз перебуває в стані санації, в листопаді 2018 року випустив з конвеєра один автомобіль. Як пояснили на заводі, виробництво автомобіля пройшло в тестовому режимі з метою перевірки технічного стану обладнання та технологічних процедур.

Нагадаємо, в листопаді минулого року ЗАЗ виробив 160 легкових автомобілів. В 2018 році завод не виробляв легкових автомобілів взагалі, за виключенням кількох десятків комерційних пікапів на базі "Ланоса" до травня місяця включно.

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Єдиним виробником легкових автомобілів в Україні залишився завод "Єврокар" в Закарпатті, який в листопаді зробив всього 439 авто, що вдвічі менше, аніж за той же період рік тому.

Загалом за листопад 2018 року в Україні було випущено 520 одиниць автотехніки.

Середи них – дві вантажівки та 78 автобусів.

Всього з початку року в Україні було виготовлено 6350 од. автотранспортних засобів або на 17% менше ніж за аналогічний період минулого року. З них легкових автомобілів – 5463 шт. (-17%); комерційних – 132 шт. (-69%); автобусів – 755 шт. (+10%).

Нагадаємо, що в Україні знизились продажі нових авто.