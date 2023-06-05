В мае на украинском рынке новых коммерческих автомобилей было реализовано 955 автомобилей.

Это лучший результат в последние 15 месяцев, сообщает Укравтопром.

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По сравнению с прошлогодним маем, регистрации в этом сегменте авторынка увеличились вдвое, а по отношению к апрелю этого года – на 2,6%.

По показателю довоенного мая 2021 года регистрации новых коммерческих автомобилей отстают на 11%.

Лучший результат месяца продемонстрировала марка Renault.

В ТОП-5 мая на рынке коммерческих автомобилей вошли:

Renault – 327 ед; Volkswagen – 81 ед; Mercedes-Benz – 66 ед; Citroen – 66 ед.; Peugeot – 52 ед.

Всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 4122 новых машин, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.