У травні на українському ринку нових комерційних автомобілів було реалізовано 955 авто.

Це кращий результат за останні 15 місяців, повідомляє Укравтопром.

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У порівнянні з торішнім травнем, реєстрації в цьому сегменті авторинку збільшились удвічі, а відносно квітня цього року – на 2,6%.

Щодо показника довоєнного травня 2021 року, реєстрації нових комерційних авто відстають на 11%.

Найкращий результат місяця продемонструвала марка Renault.

До ТОП-5 травня на ринку комерційних авто увійшли:

  1. Renault – 327 од.;
  2. Volkswagen – 81 од.;
  3. Mercedes-Benz – 66 од.;
  4. Citroen – 66 од.;
  5. Peugeot – 52 од.

Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 4122 нові машини, що у півтора раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.