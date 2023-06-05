У травні на українському ринку нових комерційних автомобілів було реалізовано 955 авто.
Це кращий результат за останні 15 місяців, повідомляє Укравтопром.
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У порівнянні з торішнім травнем, реєстрації в цьому сегменті авторинку збільшились удвічі, а відносно квітня цього року – на 2,6%.
Щодо показника довоєнного травня 2021 року, реєстрації нових комерційних авто відстають на 11%.
Найкращий результат місяця продемонструвала марка Renault.
До ТОП-5 травня на ринку комерційних авто увійшли:
- Renault – 327 од.;
- Volkswagen – 81 од.;
- Mercedes-Benz – 66 од.;
- Citroen – 66 од.;
- Peugeot – 52 од.
Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 4122 нові машини, що у півтора раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.