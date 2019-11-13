Руководство Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины инициировало служебную проверку по фактам злоупотребления властью отдельными сотрудниками, которые за денежное вознаграждение помогали водителям-правонарушителям.

Оперативники Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины совместно со следователями Государственного бюро расследований, при процессуальном руководстве столичной прокуратуры раскрыли схему, отлаженную полицейскими Киевщины – действующими сотрудниками, а также бывшими правоохранителями.

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С целью незаконного получения “дополнительного заработка”, они разработали схему освобождения от ответственности лиц, которые были обнаружены за рулем транспортного средства в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и лишены права дальнейшего управления.

Сообщники реализовывали свой замысел несколькими путями: вносили недостоверные сведения с Информационного портала Нацполиции о прекращении административных производств, направляли на дрес заведомо поддельные постановления суда о закрытии этих производств, затягивали сроки рассмотрения административных дел и направляли в суд по истечению срока.

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