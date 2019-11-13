Керівництво Департаменту патрульної поліції Національна поліція України ініціювало службову перевірку за фактами зловживання владою окремими співробітниками, які за грошову винагороду допомагали водіям-правопорушникам.

Оперативники Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України спільно зі слідчими Державне бюро розслідувань, за процесуального керівництва столичної прокуратури, розкрили схему, налагоджену поліцейськими Київщини - діючими співробітниками, а також колишніми правоохоронцями.

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З метою одержання незаконного “додаткового заробітку”, вони розробили схему звільнення від відповідальності осіб, яких було виявлено за кермом транспортного засобу у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння і позбавлено права подальшого керування.

Реалізовували спільники свій задум кількома шляхами: вносили недостовірні відомості до Інформаційного порталу Нацполіції про закриття адміністративних проваджень, направляли на адреси завідомо підроблені постанови суду про закриття цих проваджень, затягували строки розгляду адміністративних справ і направляли до суду по закінченню терміну.

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