Тираж ограничен 999 экземплярами.

На радость спинам владельцев спорткаров немецкая фирма Recaro создала эксклюзивные кресла, которые одинаково хороши для дальних поездок и быстрых гонок на треке.

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Recaro Nurburgring Sportster CS – это кресла с выраженной боковой поддержкой, фиксацией плечей и торса, а также комфортом максимального уровня, который могут обеспечить спортивные сиденья.

Фото: спортивное кресло Recaro Nurburgring Sportster CS / Recaro

Гражданские “ковши” Recaro Nurburgring оснащаются первоклассной кожей с контрастными швами и вышивкой на подголовниках, имеют сверхлегкую и очень прочную структуру. Кроме того, комфорт кресел обеспечивают электрорегулировка в нескольких направлениях, подогрев и охлаждение. Довершает оснащение сидений от Recaro дополнительная подушка безопасности, встроенная в боковину. Каждое кресло имеет специальный бейдж с серийным номером от 1 до 999. Стоимость кресел – по запросу.

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