Наклад обмежений 999 екземплярами.

На радість спинам власників спорткарів німецька фірма Recaro створила ексклюзивні крісла, однаково гарні для дальніх поїздок та швидких перегонів на треку.

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Recaro Nurburgring Sportster CS – це крісла з вираженою боковою підтримкою, фіксацією плачей та торсу, а також комфортом максимального рівня, який можуть забезпечити спортивні сидіння.

Фото: спортивне крісло Recaro Nurburgring Sportster CS / Recaro

Цивільні “ковші” Recaro Nurburgring оздоблюються першокласною шкірою з контрастними швами та вишивкою на підголовниках, мають надлегку та дуже міцну структуру. Крім того, комфорт крісел забезпечують електрорегулювання у кількох напрямках, підігрів і охолодження. Довершує оснащення сидінь від Recaro додаткова подушка безпеки, вбудована в боковину. Кожне крісло має спеціальний бейдж з серійним номером від 1 до 999. Вартість крісел – за запитом.

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