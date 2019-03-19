Грузовое судно под названием Grande America ушло на дно вместе с партией машин, среди которых были настоящие эксклюзивы.

У побережья Франции 12 марта затонуло транспортное судно с партией новых автомобилей концерна Volkswagen, которые направлялись в Бразилию. Среди них было по меньшей мере четыре спорткара Porsche 911 GT2 RS, уже снятых с производства. Но ради дорогих клиентов “Порше” изготовит еще несколько машин.

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Около 2000 новеньких автомобилей затонули вместе с транспортником Grande America. Среди них были Audi A3, A5, Q7, RS4 и RS5, а также Porsche 718 Cayman, Boxster, Cayenne и 911 GT2 RS. Последняя модель – не просто дорогая: спорткар выпускался ограниченной серией и его производство уже свернули. Стоимость такой машины в базовой комплектации в Украине составила 11 миллионов 58 тысяч гривен (407 тысяч долларов).

Фото: Porsche 911 GT2 RS / Porsche

Производство 911 GT2 RS закончилось в феврале, но Porsche временно возобновит производство (по крайней мере нескольких автомобилей), чтобы передать их клиентам в Бразилии, чьи транспортные средства были утрачены в недавней аварии на судне.

Грузовое судно под названием Grande America затонуло у побережья Франции 12 марта после пожара, который возник в одном из контейнеров на палубе.

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Porsche отправила покупателям 911 GT2 RS письмо:

“Нам жаль сообщить вам, что из-за пожара корабль Grimaldi Group, который перевозил ваш автомобиль, затонул 12 марта 2019 года. И по этой причине ваш GT2 RS не может быть доставлен.

Как вы можете знать, Porsche закончила производство 991 GT2 RS в феврале 2019 года, и при обычных обстоятельствах это означало бы, что мы не сможем предоставить вам другой автомобиль. Но, учитывая природу ситуации, и учитывая, что вы лояльный и ценный клиент для нашей марки, Porsche решила возобновить производство GT2 RS в Германии, и ваш автомобиль будет произведен в апреле, а поставка запланирована на июнь.”

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