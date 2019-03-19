Вантажне судно під назвою Grande America пішло на дно разом з партією машин, серед яких були справжні ексклюзиви.

Біля узбережжя Франції 12 березня затонуло транспортне судно з партією нових автомобілів концерну Volkswagen, що прямували до Бразилії. Серед них було щонайменше чотири спорткара Porsche 911 GT2 RS, вже знятих з виробництва. Та заради дорогих клієнтів “Порше” збудує ще кілька машин.

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Близько 2000 новеньких автомобілів затонули разом з транспортником Grande America. Серед них були Audi A3, A5, Q7, RS4 і RS5, а також Porsche 718 Cayman, Boxster, Cayenne та 911 GT2 RS. Остання модель – не просто дорога: спорткар випускався обмеженою серією і його виробництво вже згорнули. Вартість такої машини у базовій комплектації в Україні становила 11 мільйонів 58 тисяч гривень (407 тисяч доларів).

Фото: Porsche 911 GT2 RS / Porsche

Виробництво 911 GT2 RS закінчилось у лютому, але Porsche тимчасово відновить виробництво (принаймні кількох автомобілів) аби, передати клієнтам у Бразилії, чиї транспортні засоби були втрачені в нещодавній аварії на судні.

Вантажне судно під назвою Grande America затонуло біля узбережжя Франції 12 березня після пожежі, яка утворилась в одному з контейнерів на палубі.

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Porsche надіслала покупцям 911 GT2 RS листа:

“Нам шкода повідомити вам, що через пожежу, корабель Grimaldi Group, який перевозив ваш автомобіль, затонув 12 березня 2019 року. І з цієї причини ваш GT2 RS не може бути доставлений.

Як ви можете знати, Porsche закінчила виробництво 991 GT2 RS у лютому 2019 року і за звичайних обставин, це означало б, що ви не зможемо надати вам інший автомобіль. Але, з огляду на природу ситуації, і враховуючи, що ви лояльний і дуже цінний клієнт для нашої марки, Porsche вирішила відновити виробництво GT2 RS у Німеччині, і ваш автомобіль буде вироблений у квітні, а поставка запланована на червень.”

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