Кузов – самая большая и дорогая часть автомобиля. Именно поэтому при покупке подержанного авто состоянию кузова уделяют столько внимания.

Машины в возрасте трех-четырех лет пользуются на вторичном рынке особым спросом: как правило, они в хорошем или даже отличном состоянии при том, что стоимость их ниже, чем новых автомобилей, почти на треть. Портал CarPrice составил рейтинг самых надежных автомобилей.

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Исследование проводилось на основе реальных обзоров состояния автомобилей, проводимых специалистами сервиса по 600 параметрам.

При составлении рейтингов не учитывалось состояние редких автомобилей и моделей, обзоры которых проводились менее 30 раз. В результате исследования составлялось по результатам обзоров 2594 машин.

Часто покупателей больше всего волнует состояние покупаемого кузова автомобиля. Реагенты и мусор на летящих из-под колесах дорог могут испортить лакокрасочное покрытие, из-за чего металл начинает ржаветь. Кроме того, важно, чтобы покупаемый автомобиль не попадал в ДТП — некачественный ремонт также приведет к появлению ржавчины.