Названы самые продаваемые в мире компактные автомобили по итогам 8 месяцев 2021 года.

По состоянию на август 2021 года лидером сегмента компактных автомобилей (Small Cars) на мировом рынке остается Toyota Yaris, реализовав 422 857 экземпляров и заняв долю в 7,5%. За японской моделью следует Volkswagen Polo с объемом регистраций 237 312 шт. (доля рынка 4,2%).

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На третье место поднялась Kia Rio (+2 позиции в рейтинге; 174515 шт.; доля 3,1%). На четвертом месте – Renault Clio (-2 позиции в рейтинге; 174 515 шт.; доля рынка 2,9%).

Peugeot 208 занял пятое место (160609 шт.; доля рынка 2,8%). Далее следуют Dacia Sandero (+8 позиций в рейтинге; 143110 шт.; доля рынка 2,5%) и Honda N-Box (140785 шт.; доля рынка 2,5%).

На восьмом месте находится Opel Corsa (138 940 шт.; доля рынка 2,5 %), по которому идет Maruti Swift (+9 позиций в рейтинге; 133 125 шт.; доля рынка 2,4 %). Замыкает десятку лидеров Hyundai i20 (+6 позиций в рейтинге; 124 701 шт.; доля рынка 2,2%).