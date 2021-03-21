Гидротрансформатор – важная составляющая классических автоматических коробок передач. Также его используют в некоторых вариаторных трансмиссиях.

Гидротрансформатор, или как его называют в народе “бублик”, крайне редко ремонтируют отдельно. Как правило, ремонт гидротрансформатора неразрывно связан с восстановлением всей автоматической коробки передач.

Симптомы поломки

О неисправности гидротрансформатора водителю может сообщить посторонний звук из передней части коробки передач. Также неисправный гидротрансформатор может стать причиной рывков при переключении передач. А еще из-за изношенного “бублика” возможна значительная потеря динамики автомобиля – при нажатии газа обороты двигателя растут, а автомобиль разгоняется очень медленно.

Определить неисправность гидротрансформатора самостоятельно довольно сложно. В мануалах к стареньким автомобилям иногда описывают так называемый тормозной тест. Нужно перевести селектор АКПП в положение D и нажать обе педали – тормоза и акселератора – и посмотреть насколько поднимутся обороты. Обычно это значение в районе 2000 оборотов в минуту. Но для каждого авто это значение свое. К тому же, для большинства современных авто такой тест невозможен, поскольку программно заложен приоритет тормозов.

В любом случае, при возникновении проблем с работой автоматической трансмиссии лучше обратиться к профессионалам для установления корректного диагноза. Самостоятельная диагностика такого сложного узла, каким является автоматическая коробка передач, крайне редко бывает успешной.



Как ремонтируют

Гидротрансформатор расположен между двигателем и коробкой передач, и, чтобы его достать, нужно демонтировать АКПП. Далее гидротрансформатор разрезают пополам на токарном станке. Дефектируют детали, находящиеся внутри. Вышедшие из строя восстанавливают или заменяют новыми. Затем гидротрансформатор собирают, заваривают, проверяют на герметичность на специальном станке и балансируют.

Для выполнения всех этих операций требуется дорогостоящее и высокоточное оборудование. Так что самостоятельно, с помощью болгарки и сварочного аппарата, отремонтировать гидротрансформатор точно не получится. Если при сварке или при балансировке гидротрансформатора будут допущены ошибки – он может очень быстро вывести из строя автоматическую коробку передач.

Цена ремонта

Компании, которые имеют необходимое оборудование и профессионально занимаются ремонтом гидротрансформаторов, как правило, тесно сотрудничают с мастерскими, которые занимаются восстановлением автоматических коробок передач. Обычно клиенту называют сумму всего ремонта АКПП, который включает демонтаж коробки, разборку, дефектовку, стоимость новых или восстановленных запчастей, сборку и монтаж коробки передач на авто. Такие ремонты очень редко стоят меньше тысячи долларов, а для современных авто их стоимость легко может достичь пяти и больше тысяч долларов. Точная цена становится известной только после дефектовки.

Если речь идет о ремонте гидротрансформатора отдельно, то здесь тоже имеется достаточно большое расхождение цен. Все зависит от состояния агрегата и стоимости деталей, которые нужно заменить. Обычно стоимость профессионального ремонта гидротрансформатора составляет несколько сотен долларов, что на фоне общего бюджета по ремонту АКПП не так уж и много.

Где ремонтировать

В столице и в большинстве крупных городов Украины есть СТО, которые занимаются ремонтом гидротрансформаторов. Как правило, они также принимают заказы с помощью почтовых и курьерских служб. То есть можно отправить поломанный гидротрансформатор по почте и через несколько дней таким же образом получить отреставрированный. Найти подобное СТО довольно просто, введя необходимый запрос в гугле или на olx.ua.