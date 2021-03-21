Гідротрансформатор - важлива складова класичних автоматичних коробок передач. Також його використовують у деяких варіаторних трансмісіях.

Гідротрансформатор, або як його називають в народі “бублик”, вкрай рідко ремонтують окремо. Як правило, ремонт гідротрансформатору нерозривно пов’язаний з відновленням усієї автоматичної коробки передач.

Симптоми поломки

Про несправність гідротрансформатору водія може повідомити сторонній звук з передньої частини коробки передач. Також несправний гідротрансформатор може стати причиною ривків при перемиканні передач. А ще через зношений “бублик” можлива значна втрата динаміки автомобіля – при натисканні газу оберти двигуна ростуть, а автомобіль розганяється дуже повільно.

Визначити несправність гідротрансформатору самостійно доволі складно. В мануалах до стареньких автомобілів іноді описують так званий гальмівний тест. Потрібно перевезти селектор АКПП в положення D та натиснути обидві педалі, гальма та акселератору, і подивитись наскільки піднімуться оберти. Зазвичай це значення в районі 2000 обертів на хвилину. Але для кожного авто це значення своє. До того ж, для більшості сучасних авто такий тест неможливий, оскільки програмно закладено пріоритет гальм.

У будь-якому випадку, при виненкнені проблем з роботою автоматичної трансмісії краще звернутись до професіоналів для встановлення коректного діагнозу. Самостійна діагностика такого складного вузла, яким є автоматична коробка передач, вкрай рідко буває успішною.

Як ремонтують

Гідротрансформатор знаходиться між двигуном та коробкою передач і аби його дістати, потрібно демонтувати АКПП. Далі гідротрансформатор розрізають навпіл на токарному верстаті. Дефектують деталі, що знаходяться всередині. Ті, що вийшли з ладу, відновлюють або міняють на нові. Потім гідротрансформатор збирають, заварюють, перевіряють на герметичність на спеціальному верстаті та балансують.

Для виконання усіх цих операцій потрібно дороге та високоточне обладнання. Отже самостійно, за допомогою болгарки та зварювального апарату відремонтувати гідротрансформатор точно не вийде. Якщо при зварюванні або при балансуванні гідротрансформатору будуть допущені помилки – він може дуже швидко вивести з ладу автоматичну коробку передач.

Ціна ремонту

Компанії, що мають необхідне обладнання і професійно займаються ремонтом гідротрансформаторів, як правило, тісно співпрацюють з майстернями, які займаються відновленням автоматичних коробок передач. Зазвичай клієнту називають суму усього ремонту АКПП, який включає демонтаж коробки, розбирання, дефектовку, вартість нових або відновлених запчастин, збирання і монтаж коробки передач на авто. Такі ремонти дуже рідко коштують менше тисячі доларів, а для сучасних авто їх вартість легко може дійти п’яти і більше тисяч доларів. Точна ціна стає відомою лише після дефектовки.

Якщо мова йде про ремонт гідротрансформатору окремо, то тут також досить велика різниця в цінах. Все залежить від стану агрегату та кількості і вартості деталей які потрібно замінити. Зазвичай вартість професійного ремонту гідротрансформатора складає кілька сотень доларів, що на фоні загального бюджету з ремонту АКПП не так вже й багато.

Де ремонтувати

У столиці та у більшості великих міст України є СТО, які займаються ремонтом гідротрансформаторів. Як правило, вони також приймають замовлення за допомогою поштових та кур’єрських служб. Тобто можна відправити поламаний гідротрансформатор поштою і через кілька днів таким самим чином отримати відреставрований. Знайти подібне СТО доволі просто, вбивши необхідний запит в гуглі або на olx.ua.