Французский переднеприводный хот-хэтч проехал легендарную трассу на 3,7 секунды лучше японского.

Renault Megane RS Trophy-R последнего поколения установил новый рекорд Нюрбургринга, проехав сложную трассу за 7 минут 40,100 секунды.

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Новое достижение почти на 4 секунды превзошло результат Honda Civic Type R, зафиксированный в апреле 2017 года. Civic Type R с 320-сильным мотором проехал "Нордшляйфе" за 7 минут 43,8 секунды. Новое лучшее время трека для переднеприводных хэтчбеков 7 минут 40,100 секунды.

Фото: Renault Megane RS Trophy R / Renault

Renault Megane RS Trophy R оснащен 1,8-литровым турбомотором мощностью в 300 лошадиных сил и 470 Нм крутящего момента. Агрегат достался трек-кару от Megane RS Trophy, но инженеры поколдовали над настройками подвески, аэродинамикой и весом машины (минус 130 кило, по сравнению с хэтчбеком без R в индексе), что и обеспечило ему достаточную ловкость для установления рекорда.

Динамические характеристики Trophy R не раскрыты, но мы знаем, что Renault Megane RS Trophy до первой сотни разгоняется за 5,7 секунды и достигает максимальной скорости в 270 км/ч.

Продажи Renault Megane RS Trophy-R стартуют ближе к концу этого года. Модель выйдет ограниченным тиражом в несколько сотен экземпляров. Автомобиль построен Renault Sport в сотрудничестве с партнерами марки: Akrapovič, Brembo, Bridgestone, Öhlins и Sabelt.

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