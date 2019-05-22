Французький передньопривідний хот-хетч проїхав легендарну трасу на 3,7 секунди краще за японський.

Renault Megane RS Trophy-R останнього покоління встановив новий рекорд Нюрбургрінга, проїхавши складну трасу за 7 хвилин 40,100 секунди.

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Нове досягнення майже на 4 секунди перевершило результат Honda Civic Type R, зафіксований у квітні 2017 року. Civic Type R з 320-сильним мотором проїхав “Нордшляйфе” за 7 хвилин 43,8 секунди. Новий кращий час треку для передньопривідних хетчбеків 7 хвилин 40,100 секунди.

Фото: Renault Megane RS Trophy R / Renault

Renault Megane RS Trophy R оснащений 1,8-літровим турбомотором потужністю у 300 кінських сил і 470 Нм крутного моменту. Агрегат дістався трек-кару від Megane RS Trophy, але інженери почаклували над налаштуваннями підвіски, аеродинамікою та вагою машини (мінус 130 кіло, порівняно з хетчбеком без R в індексі), що й забезпечило йому достатню спритність для встановлення рекорду.



Динамічні характеристики Trophy R не розкриті, однак ми знаємо, що Renault Megane RS Trophy до першої сотні розганяється за 5,7 секунди і досягає максимальної швидкості у 270 км/год.

Продажі Renault Megane RS Trophy-R стартують ближче до кінця цього року. Модель вийде обмеженим тиражем в кілька сотень примірників. Автомобіль побудований Renault Sport у співпраці з партнерами марки: Akrapovič, Brembo, Bridgestone, Öhlins і Sabelt.

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