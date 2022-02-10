Производитель также представил несколько новых изображений.

Свежая порция тизеров показывает детали интерьера кроссовера Renault Austral, который идет на смену Kadjar. Производитель также наконец-то назвал дату дебюта новинки: 8 марта. Трансляция презентации начнется в 10.30 по киевскому времени.

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Интерьеру Renault Austral обещаны мягкие и приятные на ощупь поверхности – все. Для отделки используются натуральное дерево, украшенное металлизированной пудрой по японской технологии маки-е, текстиль цветным градиентом, синтетическая кожа synderm, сатинированный хром. Эти материалы не только приятны на ощупь, но и эстетически вписаны в интерьер.

Новый кроссовер Renault стремится удовлетворить все органы чувств, поэтому механизм сдвигового центрального подлокотника при смещении издает звук, похожий на замыкание сейфа.

Общий облик интерьера Renault демонстрировала чуть раньше на фотореалистическом эскизе. Кроссовер будет иметь пару экранов, объединенных в один блок – общая площадь поверхности составляет 774 квадратных сантиметра.

Известно, что длина Renault Austral будет составлять 4,51 метра, а в линейке моторов для европейских рынков будут только электрифицированные агрегаты. Платформу Austral делит с Nissan Qashqai третьего поколения, поэтому силовые агрегаты этих автомобилей также могут быть общими.

Фото: официальные тизеры Renault Austral / Renault