Виробник також надав кілька нових зображень.

Свіжа порція тизерів показує деталі інтер’єру кросовера Renault Austral, котрий іде на заміну Kadjar. Виробник також нарешті назвав дату дебюту новинки: 8 березня. Трансляція презентації розпочнеться о 10:30 за київським часом.

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Інтер’єру Renault Austral обіцяні м’які та приємні на дотик поверхні – геть усі. Для оздоблення використовуються натуральна деревина, прикрашена металізованою пудрою за японською технологією макі-е, текстиль кольоровим градієнтом, синтетична шкіра synderm, сатинований хром. Ці матеріали не лише приємні на дотик, а й естетично вписані в інтер’єр.

Новий кросовер Renault прагне задовольнити всі органи чуття, тому механізм зсувного центрального підлокітника при зміщенні видає звук, подібний до замикання сейфу.

Загальний вигляд інтер’єру Renault демонструвала трохи раніше на фотореалістичному ескізі. Кросовер матиме пару екранів, об’єднаних в один блок – загальна площа поверхні складає 774 квадратних сантиметри.

Відомо, що довжина Renault Austral становитиме 4,51 метра, а в лінійці моторів для європейських ринків будуть лише електрифіковані агрегати. Платформу Austral ділить з Nissan Qashqai третього покоління, тому силові агрегати цих авто також можуть бути спільними.

Фото: офіційні тізери Renault Austral / Renault