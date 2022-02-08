Це друга ітерація шоукара, показаного на Женевському автосалоні 2016 року, тепер із вдвічі потужнішою електричною силовою установкою.

DS Automobiles, як і раніше, не має планів перетворити E-Tense на серійну модель. На жаль. Концепт потрібен лише для тестування нових технологій та інженерних рішень, які пізніше з’являться у серійних моделях марки. Ходові випробування розпочнуться цього року.

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Концепт 2016 року називався DS E-Tense та був оснащений силовою установкою потужністю 402 к.с. та 516 Нм. Новий концепт називається DS E-Tense Performance (хоча це позначення також зустрічалось на першому концепті) та передбачає 812-сильну установку, з якою теоретично зможе прискорюватись від 0 до 100 км/год за 2 секунди. Перший E-Tense виконував цю вправу за 4,5 секунди.

Фото: DS E-Tense Performance / DS Automobiles

У серійне виробництво перший DS E-Tense не потрапив, але дав життя другій ітерації. Новинка отримала той же вуглепластиковий монокок та деякі кузовні панелі, що й попередник, але значно оновила оформлення передньої частини та корми. А силова установка для нього запозичена у боліда Формули Е сезону 2023 року. Силова установка складається з двох моторів, по одному на кожній осі. Передній електродвигун продукує 340 кінських сил потужності, а задній додає ще 475.

Фото: концепт DS E-Tense 2016 року / DS Automobiles

DS E-Tense Performance:

DS E-Tense: