Це трековий болід, який обіцяє "революцію в естетиці та техніці", а також є "втіленням досконалого дизайну".

Peugeot 9X8 готується підкорювати світові траси від Ле-Мана до Дайтони, але перед тим, як випустити лева на волю, йому влаштували фотосесію. Шеф-дизайнер Peugeot Матіас Осан підібрав для гіперкара найркаще оточення – архітектуру в стилі бруталізм, яка підкреслює плавні форми гострі грані Peugeot 9X8.

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“Створюючи новий 9X8 Hybrid, команда дизайнерів Peugeot пішла ва-банк”, – каже французький автовиробник. “Цей автомобіль наділений усіма сучасними дизайнерськими особливостями, характерними для бренду: котячою грацією, плавними лініями, що посилюються спортивними акцентами, елегантними та м'язистими колісними арками, а також фірмовими світловими елементами “кігті лева”. Обтічні та елегантні форми Peugeot 9X8 пробуджують емоції та втілюють швидкість”.

Інженери та дизайнери французького бренду налагодили безпрецедентно тісне співробітництво, щоб втілити в цьому автомобілі однаково як технології, так і стиль. 9X8 фундаментально відрізняється від трекових автомобілів цього класу минулих поколінь. Зокрема, що помітно неозброєним оком, у нього відсутній задній спойлер. Цей аеродинамічний елемент вперше з'явився на гоночних болідах у Ле-Мані в 1967 році, з того часу він став стандартним для усіх абсолютним стандартом – з 1971 року у чемпіонаті не було жодного автомобіля без антикрила. Peugeot 9X8 Hybrid наважився позбутись цього елементу конструкції.

Фото: трековий болід Peugeot 9X8 Hybrid / Peugeot

Компанія Peugeot вже перемагала в Ле-Мані з двома болідами різних поколінь: 905 з бензиновим V10 у 1992 та 1993 роках, а також 908 з двигуном V12 HDi-FAP у 2009 році. Новий болід 9X8 Hybrid проголошує початок нової ери, збираючись зробити трек своїм.

Гібридна силова установка повнопривідного Peugeot 9X8 побудована за тими ж принципами, що й агрегати серійних моделей – Peugeot 3008 або Peugeot 508. Вона поєднує бензиновий двигун V6 бітурбо з робочим об'ємом 2,6 літра і потужністю 680 к.с. на задній осі, а також електричний мотор-генератор потужністю 270 к.с. що обертає передні колеса.