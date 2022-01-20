Это трековый болид, обещающий "революцию в эстетике и технике", а также "воплощение совершенного дизайна".

Peugeot 9X8 готовится покорять мировые трассы от Ле-Мана до Дайтоны, но перед тем как выпустить льва на свободу, ему устроили фотосессию. Шеф-дизайнер Peugeot Матиас Осан подобрал для гиперкара самое яркое окружение – архитектуру в стиле брутализм, подчеркивающую плавные формы и острые грани Peugeot 9X8.

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"Создавая новый 9X8 Hybrid, команда дизайнеров Peugeot пошла ва-банк", – говорит французский автопроизводитель. “Этот автомобиль наделен всеми современными дизайнерскими особенностями, характерными для бренда: кошачьей грацией, плавными линиями, усиливающимися спортивными акцентами, элегантными и мускулистыми колесными арками, а также фирменными световыми элементами “когти льва”. Обтекаемые и элегантные формы Peugeot 9X8 пробуждают эмоции и воплощают скорость”.

Инженеры и дизайнеры французского бренда наладили беспрецедентно тесное сотрудничество, чтобы воплотить в этом автомобиле одновременно как технологии, так и стиль. 9X8 фундаментально отличается от трековых автомобилей этого класса прошлых поколений. В частности, заметно невооруженным глазом, что у него отсутствует задний спойлер. Этот аэродинамический элемент впервые появился на гоночных болидах в Ле-Мане в 1967 году, с тех пор он стал для всех абсолютным стандартом – с 1971 года в чемпионате не было ни одного автомобиля без антикрыла. Peugeot 9X8 Hybrid решился избавиться от этого элемента конструкции.

Фото: трековый болид Peugeot 9X8 Hybrid/Peugeot

Компания Peugeot уже побеждала в Ле-Мане с двумя болидами разных поколений: 905 с бензиновым V10 в 1992 и 1993 годах, а также 908 с двигателем V12 HDi-FAP в 2009 году. Новый болид 9X8 Hybrid провозглашает начало новой эры, собираясь сделать трек своим.

Гибридная силовая установка полноприводного Peugeot 9X8 построена по тем же принципам, что и агрегаты серийных моделей – Peugeot 3008 или Peugeot 508. Она объединяет бензиновый двигатель V6 битурбо с рабочим объемом 2,6 литра и мощностью 680 л.с. на задней оси, а также электрический мотор-генератор мощностью 270 л. с., вращающий передние колеса.