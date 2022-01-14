Шильдик STI также получил электрический кроссовер Subaru Solterra, представленный на Токийском автосалоне.

На домашнем автосалоне в Токио компания Subaru представила шесть автомобилей: четыре концепта, гоночный болид и тюнингованный шоукар. Наибольшее любопытство вызывают два из них.

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Пять из шести автомобилей с экспозиции Subaru содержат в названиях аббревиатуру STI, за которой стоят технологии по профессиональному автоспорту. Звездой стенда Subaru, несомненно, стал концепт электрического гиперкара STI E-RA. Спортивное подразделение Subaru Tecnica International ведет разработку этого проекта уже два года. Гиперкар разработан с нуля и предназначен исключительно для трека.

Хотя Subaru STI E-RA – это трековый автомобиль, в его кабине предусмотрено два сиденья, хотя интерьер японцы еще не показали. Пятиметровый гиперкар оснащен четырьмя электромоторами Yamaha, которые обеспечивают ему полный привод. Каждый мотор имеет индивидуальное управление, что позволяет реализовать контроль вектора тяги на новом уровне. Совокупная мощность силовой установки составляет 1088 л.с. и 1100 Нм. Тяговая батарея имеет емкость 60 кВт*ч. Масса машины – 1690 кг.

Фото: концепт Subaru STI E-RA / Subaru

Японский производитель не раскрыл характеристики гиперкара, однако заявил главную цель для него: пройти круг Нюрбургринга быстрее чем за 6 минут и 40 секунд. Эта цель заложена в само название автомобиля – E-RA расшифровывается как Electric-Record Attempt, то есть “электрокар для рекордной попытки”. Проверить свои силы Subaru Tecnica International планирует в 2023 году.

Цифра 6 минут и 40 секунд вполне достижимая. В 2019 году электрический прототип Volkswagen ID R с 680-сильной установкой проехал Северную петлю длиной 20,8 км всего за 6 минут и 5,336 секунды. А серийный Porsche 911 GT2 RS с бензиновым мотором показал даже лучший результат – 6 минут и 43,3 секунды.

Фото: Subaru Solterra STI Concept / Subaru

Вторым концептом Subaru, обозначенным как “мировая премьера”, стал кроссовер Solterra STI Concept. Он базируется на серийной модели, которой добавили фирменных аксессуаров и деталей от подразделения STI. Производитель не раскрыл времени появления этих деталей для Solterra в продаже.

На выставке Subaru также показала ряд других автомобилей Levorg STI Performance Concept для японского рынка, WRX S4 STI Performance Concept, BRZ STI Performance, а также болид BRZ GT300 Racer – единственный автомобиль без обозначения STI в названии.