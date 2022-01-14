Шильдик STI також отримав електричний кросовер Subaru Solterra, представлений на Токійському автосалоні.

На домашньому автосалоні у Токіо компанія Subaru представила шість автомобілів: чотири концепта, гоночний болід та тюнінгований шоукар. Найбільшу цікавість викликають два з них.

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П’ять із шести автомобілів з експозиції Subaru містять у назвах абревіатуру STI, за якою стоять технології з професійного автоспорту. Зіркою стенду Subaru, поза сумнівом, став концепт електричного гіперкара STI E-RA. Спортивний підрозділ Subaru Tecnica International веде розробку цього проєкту вже два роки. Гіперкар розроблений з нуля і призначений виключно для треку.

Хоча Subaru STI E-RA – це трековий автомобіль, у його кабіні передбачено два сидіння, хоча інтер’єр японці ще не показали. П’ятиметровий гіперкар оснащений чотирма електромоторами Yamaha, які забезпечують йому повний привід. Кожен мотор має індивідуальне керування, що дозволяє реалізувати контроль вектора тяги на новому рівні. Сукупна потужність силової установки складає 1088 к.с. та 1100 Нм. Тягова батарея має ємність 60 кВт*год. Маса машини – 1690 кг.

Фото: концепт Subaru STI E-RA / Subaru

Японський виробник не розкрив характеристики гіперкара, однак заявив головну мету для нього: пройти коло Нюрбургрингу швидше ніж за 6 хвилин і 40 секунд. Ця ціль закладена у саму назву автомобіля – E-RA розшифровується як Electric-Record Attempt, тобто “електрокар для рекордної спроби”. Перевірити свої сили Subaru Tecnica International планує у 2023 році.

Цифра 6 хвилин і 40 секунд є цілком досяжною. У 2019 році електричний прототип Volkswagen ID R з 680-сильною установкою проїхав Північну петлю завдовжки 20,8 км усього за 6 хвилин і 5,336 секунди. А серійний Porsche 911 GT2 RS з бензиновим мотором показав навіть кращий результат – 6 хвилин і 43,3 секунди.

Фото: Subaru Solterra STI Concept / Subaru

Другим концептом Subaru, позначеним як “світова прем’єра”, став кросовер Solterra STI Concept. Він базується на серійній моделі, якій додали фірмових аксесуарів та деталей від підрозділу STI. Виробник не розкрив часу появи цих деталей для Solterra у продажу.

На виставці Subaru також показала ряд інших автомобілів: Levorg STI Performance Concept для японського ринку, WRX S4 STI Performance Concept, BRZ STI Performance, а також болід BRZ GT300 Racer – єдиний автомобіль без позначення STI у назві.