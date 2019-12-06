Популярный компактный хэтчбек ожидает смену поколений в следующем году. Дизайнеры использовали всю доступную на данный момент информацию, чтобы визуализировать будущую новинку.

В Европе французский концерн продает Sandero под румынской маркой Dacia, что не мешает ему быть очень популярным у покупателей. Не в последнюю очередь благодаря своей простоте и доступности. Однако силовая начинка модели на сегодня уже не дотягивает до новых эко-стандартов, поэтому в следующем году ее заменят, а вместе с ней и внешность.

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Хэтчбек будет построен на модульной платформе CMF-B, что будет роднить его с Renault Clio пятого поколения, Captur второго поколения и Nissan Juke 2020. Габариты модели вряд ли существенно изменятся, в теперешней генерации Sandero длина достигает 4,08 метра, а колесная база – 2,6 метра.

Шпионские снимки замаскированных тестовых мулов хэтчбека дают понять, что новый Sandero будет иметь солидную внешность, выглядеть дороже. Дизайнер Motor1 использовал доступные изображения машины для создания рендера, на котором хэтч имеет стильный и спортивный вид, благодаря двухцветному окрасу и большим отверстиям в переднем бампере.

Ожидается, что следующий Sandero получит внушительный арсенал систем активной безопасности и современную мультимедийную систему с интегрированнымы онлайн-сервисами. Скорее всего, система удержания в полосе, ассистент экстренного торможения и функция распознавания дорожных знаков войдут в список базового оснащения. Мультимедийный комплекс будет, вероятно, от того же Clio, но с меньшим экраном.

Фото: рендеры Renault Sandero 2021 / Motor1

По неподтвержденной информации, следующее поколение Sandero должно стать гибридным, с силовой установкой на основе 1,6-литрового бензинового атмосферника с комбинированной отдачей в 140 л.с. Кроме него в гамме должны быть бензиновые агрегаты мощностью в 75 и 100 сил, а также 85-сильный дизель.

Дебютирует Renault / Dacia Sandero нового поколения, скорее всего, на Парижском автосалоне 2020 года, вместе с третьим поколением Logan.

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