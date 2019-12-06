Популярний компактний хетчбек очікує на зміну поколінь наступного року. Дизайнери використали усю доступну на цей час інформацію, аби візуалізувати майбутню новинку.

У Європі французький концерн продає Sandero під румунською маркою Dacia, що не заважає йому бути дуже популярним у покупців. Не в останню черго завдяки своїй простоті та доступності. Однак силова начинка моделі на сьогодні вже не дотягує до нових еко-стандартів, тож наступного року її замінять, а разом з нею і зовнішність.

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Хетчбек буде збудований на модульній платформі CMF-B, що споріднюватиме його з Renault Clio п’ятого покоління, Captur другого покоління та Nissan Juke 2020. Габарити моделі навряд чи істотно зміняться, у нинішньії генерації Sandero довжина сягає 4,08 метра, а колісна база – 2,6 метра.

Шпигунські знімки замаскованих тестових мулів хетчбека дають зрозуміти, що новий Sandero матиме соліднішу зовнішність, виглядатиме дорожче. Дизайнер Motor1 використав доступні зображення машини для створення рендеру, на якому хетч має стильний і спортивний вигляд, завдяки двотоновому окрасу та великим отворам в передньому бампері.

Очікується, що наступний Sandero отримає значний арсенал систем активної безпеки та сучасну мультимедійну систему з інтегрованими онлайн-сервісами. Скоріш за все, система утримання в смузі, асистент екстреного гальмування та функція розпізнавання дорожніх знаків увійдуть у список базового оснащення. Мультимедійний комплекс буде, ймовірно, від того ж Clio, але з меншим екраном.

Фото: рендери Renault Sandero 2021 / Motor1

За непідтвердженою інформацією, наступне покоління Sandero має стати гібридним, з силовою установкою на основі 1,6-літрового бензинового атмосферника з комбінованою віддачею у 140 к.с. Крім нього у гаммі повинні бути бензинові агрегати потужністю у 75 та 100 сил, а також 85-сильний дизель.

Дебютує Renault / Dacia Sandero нового покоління, найімовірніше, на Паризькому автосалоні 2020 року, разом з третім поколінням Logan.

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