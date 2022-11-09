Renault выделяет производство электромобилей, открывая новую компанию Ampere. Похоже, что делается это для привлечения дополнительного финансирования через IPO.

Акции Ampere планируют разместить на бирже во втором полугодии 2023 года. Контрольным пакетом акций, как предопределено, будет владеть Renault. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Благодаря реструктуризации французский автопроизводитель планирует увеличить рентабельность – в компании планируется добиться того, чтобы в 2025 году она превысила 8% (сейчас – 5%), а в 2030 году – 10%.

Renault также подписала соглашение с китайским производителем Geely: компании построят совместное производство гибридных силовых агрегатов и силовых агрегатов с двигателями внутреннего сгорания. Обе компании будут владеть по 50% совместного предприятия.

Renault SA стремится оценить свой бизнес электромобилей, который автопроизводитель выделяет как отдельную компанию примерно в 10 млрд евро.