20 августа пройдет вторая из трех запланированных репетиций военного парада. Для прохождения военной техники будут перекрыты центральные и магистральные улицы столицы. Ожидается транспортный коллапс.

20 августа в центре столицы пройдет вторая репетиция парада войск. На организацию и проведение празднований потратят 5,4 млрд грн средств налогоплательщиков.

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Всего запланировано три репетиции – 18, 20 и 22 августа, во время которых с 15:30 до 01:15 запланировано масштабное ограничение движения транспортных средств в столице.

В частности, с 15:30 до 01:15 движение ограничат:

во время движения сводной механизированной колонны к месту проведения репетиций на ул. Крещатик и Майдане Независимости:

колонна № 1 (гусеничная и колесная техника): парк воинской части А0222 (А1937) – ул. Маршала Рыбалко – ул. В. Черновола – выезд на просп. Победы по встречной полосе левее Воздухофлотского моста – проспект Победы (по встречной полосе) – Площадь Победы (по встречной полосе) – ул. Старовокзальная – ул. Жилянская – ул. Большая Васильковская – пл. Льва Толстого – ул. Большая Васильковская – пл. Бессарабская – ул. Крещатик;

колонна № 2 (колесная техника): аэродром “Святошин” – ул. Академика Туполева – по встречной полосе проспекта Победы до путепровода метро “Нивки” – проспект Победы – площадь Победы – ул. Старовокзальная – ул. Жилянская и дальше:

часть колонны № 1: ул. Большая Васильковская – пл. Льва Толстого – ул. Большая Васильковская – пл. Бессарабская – ул. Крещатик;

часть колонны № 2: ул. Антоновича – ул. И. Федорова (Лыбедская площадь, в зависимости от длины колонны) – ул. Большая Васильковская – пл. Льва Толстого – ул. Большая Васильковская – пл. Бессарабская – ул. Крещатик;

колонна № 3 (колесная техника): военная часть А0139 (проспект Победы 55/2) – проспект Победы – ул. Старовокзальная – ул. Жилянская – ул. Большая Васильковская – пл. Льва Толстого – ул. Большая Васильковская – пл. Бессарабская – ул. Крещатик.

во время движения сводной механизированной колонны после прохождения по улице Крещатик и возвращения для второго прохождения (тренировки) или возвращения к местам размещения после завершения репетиции:

первая часть колонны (гусеничная техника и часть колесной техники): пл. Европейская – Владимирский спуск – Боричев спуск (по полосе встречного движения) – ул. Набережно-Крещатицкая (по полосе встречного движения) – ул. Нижний Вал – Глубочицкий проезд – ул. В. Черновола и дальше:

во время возвращения к месту тренировки для осуществления второго прохождения механизированной колонны в полном составе: выезд на просп. Победы по встречной полосе левее Воздухофлотского моста – проспект Победы (по встречной полосе) – площадь Победы (по встречной полосе) – ул. Старовокзальная – ул. Жилянская и дальше:

часть колонны № 1: ул. Большая Васильковская – пл. Льва Толстого – ул. Большая Васильковская – пл. Бессарабская – ул. Крещатик;

часть колонны № 2: ул. Антоновича – ул. И. Федорова (Лыбедская площадь, в зависимости от длины колонны) – ул. Большая Васильковская – пл. Льва Толстого – ул. Большая Васильковская – пл. Бессарабская – ул. Крещатик;

после завершения репетиций: ул. Маршала Рыбалко – парк воинской части А0222 (А1937);

вторая часть колонны (часть колесной техники): пл. Европейская – Петровская аллея – Парковая дорога – Днепровский спуск – Набережное шоссе – ул. Набережно-Крещатицкая – ул. Нижний Вал – Глубочицкий проезд – ул. В. Черновола и дальше:

во время возвращения к месту тренировки для осуществления второго прохождения механизированной колонны в полном составе: выезд на просп. Победы по встречной полосе левее Воздухофлотского моста – проспект Победы (по встречной полосе) – площадь Победы (по встречной полосе) – ул. Старовокзальная – ул. Жилянская – ул. Большая Васильковская – пл. Льва Толстого – ул. Большая Васильковская – пл. Бессарабская – ул. Крещатик;

выезд на просп. Победы по встречной полосе левее Воздухофлотского моста – проспект Победы (по встречной полосе) – площадь Победы (по встречной полосе) – ул. Старовокзальная – ул. Жилянская – ул. Большая Васильковская – пл. Льва Толстого – ул. Большая Васильковская – пл. Бессарабская – ул. Крещатик; после завершения репетиций:

часть колесной техники № 1: проспект Победы – путепровод метро “Нивки” (разворот в обратном направлении) – проспект Победы – в/ч А0139;

часть колесной техники № 2: проспект Победы – ул. Академика Туполева – аэродром “Святошин”.

во время движения сводной механизированной колонны запасной военной техники после прохождения ул. Крещатик и возвращения для второго прохождения (тренировки) или возвращения к местам стоянок после завершения репетиции:

гусеничная и колесная техника: ул. Богдана Хмельницкого – ул. Владимирская – ул. Льва Толстого – площадь Льва Толстого – ул. Большая Васильковская – ул. Саксаганского – площадь Победы и дальше:

в составе колонны во время возвращения к месту тренировки для осуществления второго прохождения механизированной колонны в полном составе: ул. Старовокзальная – ул. Жилянская – ул. Большая Васильковская – пл. Льва Толстого – ул. Большая Васильковская – пл. Бессарабская – ул. Крещатик;

после завершения репетиций:

первая часть колонны (гусеничная техника и часть колесной техники): проспект Победы – ул. В. Черновола – ул. Маршала Рыбалко – парк воинской части А0222 (А1937);

вторая часть колонны (часть колесной техники): проспект Победы и дальше:

часть колесной техники № 1: путепровод метро “Нивки” (разворот в обратном направлении) – проспект Победы – в/ч А0139;

часть колесной техники № 2: ул. Академика Туполева – аэродром “Святошин”.

Кроме того, 20 августа с 15:30 до 01:15 запланировано ограничение движения транспортных средств на ул. Льва Толстого (на участке от ул. Терещенковской до площади Льва Толстого) и на ул. Петра Сагайдачного (на участке от Боричевого спуска до ул. Игоревской).

Также 20 августа на Трухановом острове состоится репетиция артиллерийского салюта. В эти дни ограничат доступ граждан к территориям, прилегающим к местам проведения салюта.

Приостановят функционирование парковочных площадок на ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади), на б-ре Леси Украинки (в оба направления), Владимирском проезде, ул. Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.