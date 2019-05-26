К счастью, все обошлось хорошо.

Полиция немецкого города Гамбург на своей странице в Фейсбук сообщила, что в городе произошел курьезный случай.



Местные мама и папа только забрали своего второго ребенка из роддома. Они вызвали такси, чтобы вместе впервые поехать домой.

Оказавшись в пункте назначения, горе-родители вышли, причем мужчина заплатил за проезд. Он понял, что чего-то не хватает, когда закрыл дверь и такси уехало. Как только отец догадался, он побежал за машиной, но было уже поздно. Ребенок крепко спал, а водитель даже понятия не имел, что младенец остался. Отец позвонил в полицию и сказал, что его ребенок пропал без вести, что повлекло спецоперацию полиции.

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Водитель поехал пообедать, поэтому поставил авто на подземную парковку. Затем он пришел, принял заказ в аэропорт и поехал за пассажирами. И лишь они указали таксисту на то, что в машине находится ребенок. Водитель запаниковал и вызвал полицейских, которые, в свою очередь, вернули ребенка обратно в "любящие руки" родителей.

С момента, когда мама и папа забыли о младенце, до выявления пассажирами, прошло несколько часов. Все это время ребенок крепко спала, но родители, видимо, прошли через ад.

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