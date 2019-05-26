На щастя, все обійшлося добре.

Поліція німецького міста Гамбург на своїй сторінці в Фейсбук повідомила, що в місті стався курйозний випадок.

Місцеві мама і тато тільки-но забрали свою другу дитину з полового будинку. Вони викликали таксі, щоб разом вперше поїхати додому.

Опинившись у пункті призначення, горе-батьки вийшли, причому чоловік заплатив за проїзд. Він зрозумів, що чогось не вистачає, аж коли закрив двері і таксі поїхало. Як тільки-но батько здогадався, він побіг за машиною, але було вже пізно. Дитина міцно спала, а водій навіть гадки не мав, що немовля залишилось. Батько зателефонував в поліцію і сказав, що його дитина пропала без вісті, що спричинило спецоперацію поліції.

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Водій поїхав пообідати, тому поставив авто на підземну парковку. Потім він прийшов, прийняв замовлення до аеропорту та поїхав за пасажирами. І лише вони вказали таксисту на те, що в машині знаходиться дитина. Водій запанікував і викликав поліцейських, які, у свою чергу, повернули дитину назад у "люблячі руки" батьків.

З моменту, коли мама і тато забули про немовля, до виявлення пасажирами, пройшло кілька годин. Увесь цей час дитина міцно спала, але батьки, мабуть, пройшли через пекло.

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