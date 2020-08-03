Вероятно владельцам Rolls-Royce живется так скучно, что их приходится развлекать особыми квестами. Ведь британский производитель выпустил 50 купе Wraith Kryptos, которые интригуют тем, что имеют зашифрованные послания.

Они скрыты как символы на различных элементах машины. Владельцам предлагается расшифровать эти знаки. Об этом говорится в программе "Авто24" на 24 канале.

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Первое сообщение – это гравировка на капоте возле фигурки дух экстаза. Еще один код зашифрован в накладках на порогах с иллюминацией.

На потолке салона вместо звездного неба из светодиодов изображение потока цифровых данных. Этот мотив повторяется в интерьере несколько раз.

Смотрите фото Rolls-Royce Wraith Kryptos:

Желающие могут присылать свои варианты ответов через приложение Whispers, доступ к которому имеют только владельцы автомобилей марки. А правильные ответы знают только два человека в мире. Ключ к коду спрятан в конверте, который хранится в сейфе исполнительного директора Rolls-Royce Motor Cars.

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Смотрите полный выпуск программы "Авто24":