Ймовірно власникам Rolls-Royce живеться так нудно, що їх доводиться розважати особливими квестами. Адже британський виробник випустив 50 купе Wraith Kryptos, які інтригують тим, що мають зашифровані послання.

Вони приховані як символи на різних елементах машини. Власникам пропонується розшифрувати ці знаки. Про це йдеться у програмі "Авто24" на 24 каналі.

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Перше повідомлення – це гравірування на капоті біля фігурки дух екстазу. Ще один код зашифрований в накладках на порогах з ілюмінацією.

На стелі салону замість зоряного неба зі світлодіодів зображення потоку цифрових даних. Цей мотив повторюється в інтер'єрі кілька разів.

Дивіться фото Rolls-Royce Wraith Kryptos:

Бажаючі можуть надсилати свої варіанти відповідей через додаток Whispers, доступ до якого мають лише власники автомобілів марки. А правильні відповіді знають лише дві людини в світі. Ключ до коду захований у конверті, який зберігається в сейфі виконавчого директора Rolls-Royce Motor Cars.

Також у випуску:

Mahindra збирається продати підконтрольну їй компанію SsangYong. Невдачі спіткали бренд протягом останнього часу. До того ж в результаті пандемії продажі виробника драматично впали.

Дивіться повний випуск програми "Авто24":