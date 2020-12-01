Аксессуар выполнен из кожи и карбона.

Раскладной стул, который клиенты Rolls-Royce могут взять с собой, имеет очень оригинальную форму и конструкцию. Это телескопическая карбоновая труба, с шипом на одном боку и кожаным сиденьем, что складывается – на другом. Шип предназначен для того, чтобы стул фиксировался на рыхлой поверхности – песке или почве. Еще один странный факт – название аксессуара – Pursuit (преследование).

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Разработчики необычного аксессуара видят, что владелец пользуется им "при управлении дроном, увлечении плєнером или во время просто паузы для того, чтобы полюбоваться живописным видом". Кроме того, с этим стулом можно посетить концерт на открытом воздухе или болеть за любимую команду на спортивном мероприятии. "Карман на внешней части кожаного сиденья станет надежным местом для хранения билетов. А если спектакль займет больше времени – в конструкции сиденья предусмотрительно расположен тонкий алюминиевый фонарь с монограммой двойного "R”, который позволит Вам вернуться к автомобилю в сумерки", - говорится в релизе производителя.

Конечно, аксессуар выполнен из дорогих материалов. Основная опора выполнена из углеродного волокна и полированного алюминия, а сиденье - из "лучшей кожи, применяемой Rolls-Royce", и украшено тиснением "Духа экстаза". Клиенты могут выбрать из богатой палитры Bespoke тот оттенок кожи, который будет сочетаться или наоборот, контрастировать с салоном их автомобиля.

Цена аксессуара не сообщается.