Аксесуар виконаний зі шкіри та карбону.

Розкладний стілець, який клієнти Rolls-Royce можуть взяти з собою, має дуже оригінальну форму та конструкцію. Це телескопічна карбонова труба, з шипом на одному боці та шкіряним сидінням, що складається – на іншому. Шип призначений для того, щоб стілець фіксувався на пухкій поверхні – піску чи ґрунті. Ще один дивний факт – назва аксесуару – Pursuit (переслідування).

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Розробники незвичного аксесуара бачать, що власник користується ним "при керуванні дроном, захопленні пленером або під час просто паузи для того, щоб помилуватися мальовничим видом". Окрім того, з цим стільцем можна відвідати концерт на відкритому повітрі чи вболівати за улюблену команду на спортивному заході. "Кишеня на зовнішній частині шкіряного сидіння стане надійним місцем для зберігання квитків. А якщо вистава займе більше часу – в конструкції сидіння передбачливо розташований тонкий алюмінієвий ліхтар з монограмою подвійного "R”, який дозволить Вам повернутися до автомобіля в сутінки", - говориться в релізі виробника.

Звичайно, аксесуар виконаний з дорогих матеріалів. Основна опора виконана з вуглецевого волокна і полірованого алюмінію, а сидіння - з "кращої шкіри, яка застосовується Rolls-Royce", та прикрашено тисненням "Духа екстазу". Клієнти можуть вибрати з багатої палітри Bespoke той відтінок шкіри, який буде поєднуватися або навпаки, контрастувати з салоном їх автомобіля.

Ціна аксесуару не повідомляється.