Лада с автоматом уже в дефиците. И в ближайшие 1-2 года их поставка не планируется, так как санкции против РФ сделали невозможным выпуск моделей Lada с АКПП.

Автомобилей "Лада" с автоматической КПП в ближайшее время не будет. АвтоВАЗ на данный момент не способен выпускать версии с 2-мя педалями. Информацию официально подтвердили изданию "Газета.ру" представители автопроизводителя.

Читайте также Без импортных комплектующих рашисты не могут собрать даже Lada Niva

Дело в том, что 4-ступенчатые автоматы для Lada Granta и бесступенчатые вариаторы Lada Vesta являются импортными – их снабжала японская компания Jatco. Lada Granta Cross и XRay оснащены 5-ступенчатым роботом, созданным совместно АвтоВАЗом и немецкой компанией ZF и используя немецкие детали.

Напомним, ранее в АвтоВАЗе подтвердили разработку так называемых "упрощенных" моделей без импортной электроники. Из автомобилей "выбросят" ABS и ESP, а также снизят экологический класс двигателя к Евро-2 или даже Евро-0. Недавно в российское законодательство внесли изменения, разрешающие выпуск таких моделей.

В настоящее время АвтоВАЗ простаивает — конвейеры останавливали в марте, а с 4 апреля персонал отправили в корпоративный отпуск. Запланированное на 25 апреля возобновление производства пока под вопросом.