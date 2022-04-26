Санкции заставляют российское правительство использовать полулегальные схемы импорта, что вряд ли порадует автопроизводителей.

В России хотят разрешить так называемый параллельный или “серый” импорт авто и другой продукции. Минпромторг РФ планирует наладить импорт товаров без согласия правообладателей: их список уже сформирован и подписан министром. Об этом сообщают “Известия”.

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Да, в России решили обойти запреты на импорт. В списке значатся 200 брендов, производящих 50 разных категорий товаров. Автопром там представляют марки Bentley, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Hummer, Jeep, Jaguar, Land Rover, Toyota. Следует отметить, что указана и Tesla, хотя она никогда не была официально представлена ​​в РФ.

Интересно, что Hyundai, Nissan, Volvo и Volkswagen указаны только среди производителей двигателей вместе с Cummins, Deutz и Kubota. Кроме того, в списке есть производители автокомпонентов Mahle, Bosch, Wabco и Gates, а также шинные компании Michelin, Goodyear, Bridgestone и Continental.

Первые попытки наладить “серый” импорт авто в Россию уже предпринимаются. Да, некоторые дилеры предлагают пригнать авто из ОАЭ или из других стран Ближнего Востока. Они дешевле на 20-30%, чем на российском рынке, но подготовлены к жаркому климату и не очень приспособлены к российским зимам. В частности, печка у них достаточно слабая.