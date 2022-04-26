Россия продолжает торговать нефтью и газом в обход санкций. При этом доходы государства-агрессора растут.

Доходы России от экспорта нефти в апреле могут существенно превзойти показатели за тот же период в предыдущие годы, даже несмотря на санкции, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на Institute of International Finance.

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Как указывается, несмотря на санкции против РФ из-за ее вторжения в Украину, экспорт нефти из России в Европу и такие страны, как Индия и Турция, "фактически вырос, а ее финансовый сектор до сих пор избегает серьезного кризиса ликвидности".

Эксперты говорят, что в долгосрочной перспективе санкции могут сработать, но сейчас многие страны, которые ввели санкции против России, по-прежнему серьезно подрывают свои усилия, покупая у нее энергоносители – в некоторых случаях в апреле даже в больших объемах, чем в марте.

"Путин продолжает зарабатывать не меньше миллиарда долларов в день, продавая нефть и газ, и львиная доля приходится на Европу", – сказал Эдвард Фишман, бывший специалист по Европе в Госдепартаменте.

"Отдельные европейские страны направляют военную помощь Украине, но она ничтожна по сравнению с платежами, которые они осуществляют России за нефть и газ", – добавил он.

Несмотря на ограничения Запада в отношении финансового сектора России, экспорт нефти в апреле вырос до 3,6 млн барр. в день (б/д) по сравнению с 3,3 млн б/д месяцем ранее, сказал Мэтт Смит из Kpler, фирмы, отслеживающей грузовые суда с нефтью.

"Главное заключение состоит в том, что экспорт российской сырой нефти в этом месяце действительно выше, чем в прошлом месяце. Это удивительно", – сказал Смит.

Или, как пишут в отчете на этой неделе эксперты Institute of International Finance, поставки российской нефти в апреле пока идут "рекордными темпами". Даже с учетом большой скидки на российскую нефть по сравнению с мировыми стандартами, это означает, что "доходы от экспорта нефти, вероятно, значительно превысят тот же месяц в предыдущие годы".

Эти доходы, отмечает издание, привели к тому, что профицит счета текущих операций России достиг нового максимума. За первые три месяца года он составил $60 млрд против $120 млрд за весь 2021 год, обеспечив Кремль свежими доходами для противодействия санкциям, хотя Россия имеет гораздо меньше возможностей покупать материалы и запчасти из-за границы из-за санкционных запретов.

Как сообщалось, WSJ также писал, что в течение апреля Россия увеличила поставки нефти ключевым партнерам с Запада в обход санкций. Один из самых популярных способов доставки: танкер со значком "пункт назначения неизвестен".

Брюссель в это время работает над шестым пакетом санкций против России в связи с ее вторжением в Украину. Ожидается, что он будет включать "своеобразное" эмбарго на импорт российской нефти.

При этом Еврокомиссия не видит достаточной поддержки со стороны стран-членов ЕС для полного эмбарго на российские нефть и газ.