Росія продовжує торгувати нафтою та газом в обхід санкцій. При цьому доходи держави-агресора зростають.

Доходи Росії від експорту нафти у квітні можуть суттєво перевершити показники за той же період у попередні роки, навіть попри накладені санкції, повідомляє видання Foreign Policy з посиланням на Institute of International Finance.

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Як вказується, попри санкції проти РФ через її вторгнення в Україну експорт нафти з Росії у Європу й такі країни, як Індія й Туреччина, "фактично виріс, а її фінансовий сектор досі уникає серйозної кризи ліквідності".

Експерти кажуть, що в довгостроковій перспективі санкції можуть спрацювати, але наразі багато тих же країн, які ввели санкції проти Росії, як і раніше, серйозно підривають свої зусилля, купуючи у неї енергоносії — у деяких випадках у квітні навіть у більших обсягах, ніж у березні.

"Путін продовжує заробляти не менше мільярда доларів на день, продаючи нафту і газ, і левова частка припадає на Європу", – сказав Едвард Фішман, колишній фахівець з Європи в Держдепартаменті. "Окремі європейські країни спрямовують військову допомогу Україні, але вона мізерна порівняно з платежами, які вони роблять Росії за нафту й газ", – додав він.

Попри обмеження Заходу щодо фінансового сектору росії, експорт нафти у квітні зріс до 3,6 млн бар. на день (б/д) порівняно з 3,3 млн б/д місяцем раніше, сказав Метт Сміт із Kpler, фірми, яка відстежує вантажні судна з нафтою.

"Головний висновок полягає в тому, що експорт російської сирої нафти цього місяця насправді вищий, ніж минулого місяця. Це дивовижно", – сказав Сміт.

Або, як пишуть у звіті цього тижня експерти Institute of International Finance, постачання російської нафти у квітні поки що йдуть "рекордними темпами". Навіть з урахуванням великої знижки на російську нафту порівняно зі світовими стандартами це означає, що "доходи від експорту нафти, мабуть, значно перевищать той же місяць у попередні роки".

Ці доходи, відзначає видання, призвели до того, що профіцит рахунку поточних операцій Росії досяг нового максимуму. За перші три місяці року він становив $60 млрд проти $120 млрд за весь 2021 рік, забезпечивши кремль свіжими доходами для протидії санкціям, хоча Росія має набагато менше можливостей купувати матеріали і запчастини з-за кордону через санкційні заборони.

Як повідомлялося, WSJ також писав, що протягом квітня Росія збільшила постачання нафти ключовим партнерам із Заходу в обхід санкцій. Один з найпопулярніших способів доставки: танкер із позначкою "пункт призначення невідомий".

Брюссель тим часом працює над шостим пакетом санкцій проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну. Очікується, що він включатиме "своєрідне" ембарго на імпорт російської нафти.

При цьому Єврокомісія наразі не бачить достатньої підтримки з боку країн-членів ЄС для повного ембарго на російські нафту й газ.